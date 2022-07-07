الدبيبة يسلم جنزور صكا لتعويض أضرار الاشتباكات بين “الداخلية والدفاع” بحكومته

أعلنت وزارة الحكم المحلي بحكومة تسير الأعمال منتهية، تسليم عميد بلدية جنزور “فرج اعبان” صكاً بالقيمة المحددة لتعويض المتضررين من الأحداث التي شهدتها بلدية جنزور بين مجموعات مسلحة تتبع وزارتي الداخلية والدفاع بحكومة الدبيبة يوم السبت الموافق 14/05/2022.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن تسليم الصك المحدد لبليدة جنزور جاء تنفيذاً لتعليمات رئيس حكومة تسيير الأعمال منتهية الولاية عبد الحميد دبيبة التي تقضي بحصر الأضرار الناتجة عن الأحداث التي شهدتها بلدية جنزور يوم السبت الموافق 14/05/2022م والتي طالت عدد من الممتلكات العامة والخاصة بالأحياء السكنية والإدارية بالبلدية وتقدير التعويضات المناسبة.

وأضافت أن قرار الدبيبة جاء برقم (488) لسنة 2022م لتخصيص مبلغ مالي لتعويض تلك الأضرار، مشيرة إلى أن وزارة الحكم المحلي قامت اليوم الأربعاء بتسليم عميد بلدية جنزور “فرج اعبان” صكاً بالقيمة المحددة على أن تباشر البلدية تسليم المتضررين الصكوك حسب ما اعتمدته لجنة حصر وتقدير الأضرار.