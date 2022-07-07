“المبروك” يشارك في تجمع بالمغرب لمناقشة تمويل التنمية في أفريقيا

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة المؤقتة، أن خالد المبروك، شارك في أعمال اجتماع التجمع الأفريقي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية للدول الافريقية الـ 54 الأعضاء في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وذلك تحت شعار “نحو أفريقيا صامدة”.

وأوضحت وزارة المالية، في بيان نشرته عبر حسابها على فيسبوك، أن المبروك شارك “كنائب الرئيس الثاني في التجمع المنعقد في مدينة مراكش بالمملكة المغربية تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس خلال الفترة من 4 إلى 6 من شهر يوليو الحالي”.

وناقش المشاركون في هذه الاجتماعات المواضيع الاقتصادية التي تتعلق بتمويل التنمية في القارة الأفريقية ومواجهة التحديات والظروف .

كما تناولت الاجتماعات “إعادة ترتيب الدين العام كمحفز للانتعاش الاقتصادي والنمو المستدام وإعادة التفكير في الهندسة المالية والاندماج الاقتصادي الإقليمي و الأزمة المناخية والأمن الغذائي”.