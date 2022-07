ويليامز لـ الجزيرة: الوقت قد حان لترك الخلافات السياسية جانبًا وإعادة رسم خريطة لإجراء الانتخابات

ليبيا – قالت المستشارة الخاصة للأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز إن الانتخابات هي الحل لأزمة المشروعية في ليبيا، مشددة على ضرورة رسم خارطة طريق نحو إجرائها.

ويليامز وفي تصريحات خاصة لقناة “الجزيرة” فيما يتعلق بالاجتماع الأخير الذي جمع بين المكونات الليبية، أوضحت قائلةً: “إن المكونات الليبية تقدمت بطلبات محددة، وما طلبناه هو إرساء الإطار الدستوري”.

وأضافت ويليامز: “ما طلبناه من الأطراف الليبية التي اجتمعنا معها في جنيف هو حل الثغرات العالقة وإرساء إطار دستوري يرسم خارطة طريق نحو الانتخابات”.

وأردفت: “لن أتحدث عن ترشيح أي شخص والأمر يعود للشعب الليبي لأن يختار ممثليه”، مبينة أن “الوقت قد حان لترك الخلافات السياسية جانبًا وإعادة رسم خريطة لإجراء الانتخابات”.

ورأت ويليامز أن الإخفاق في تلبية احتياجات المواطنين سيغذي الاحتجاجات التي انطلقت خلال الأيام الماضية، مختتمةً:”رأيناه في ليبيا من مظاهرات هو نداء صارخ من الشعب الذي كان يطالب بالانتخابات”.

