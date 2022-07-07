المنفي: أجدد دعمي للمواطنين في ممارسة حقهم بالتظاهر «المنظم»

جدد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، دعمه للمواطنين في ممارسة حقهم فيما أسماه بـ«التظاهر المنظم».

وتناول المنفي، خلال لقائه عدداً من رؤساء وممثلي الأحزاب السياسية ممثلين عن 31 حزباً سياسياً، والذي عقد بديوان المجلس الرئاسي، الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في ليبيا.

وقال رئيس المجلس الرئاسي: “يجب احترام إرادة الشعب، وتنفيذ مطالبه بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وأجدد دعمي للمواطنين في ممارسة حقهم في التظاهر والاحتجاج السلمي المنظم، حتى تنفيذ مطالبهم وتحقيق إرادتهم بإجراء الاستحقاقات الانتخابية، واختيار سلطتهم التشريعية والتنفيذية، وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم”.

وحث ممثلو الأحزاب، المجلس الرئاسي على تحمل مسؤولياته ومهامه، ووفائه بتعهداته للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، استجابة لنداءات الشعب، رافضين التدخلات الدولية السلبية، ولأي آلية دولية في إدارة الموارد الليبية، مؤكدين دعمهم الكامل للمجلس الرئاسي.