الشاوش: ظاهرة سرقة أسلاك الكهرباء ترتبط بجماعات مسلحة تتاجر بالنحاس

ليبيا – قال المسؤول في قسم الوقاية بمحطة توليد الكهرباء شرق طرابلس عبد الفتاح الشاوس إن أسباب انقطاع الكهرباء لا تتعلق بوقف إمدادات الغاز، بل بالانفلات الأمني الذي تشهده البلاد.

الشاوش وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” أضاف: “لم يعلن المسلحون الذين أوقفوا ضخ النفط والغاز إلى من يتبعون، لكننا نعلم أن ظاهرة سرقة أسلاك الكهرباء التي تحصل على طول خطوط الإمدادات ترتبط بجماعات مسلحة تتاجر بالنحاس الذي تحتويه الأسلاك”.

ولفت إلى أن ظاهرة سرقة الأسلاك مستمرة، وقد أعلنت شركة الكهرباء قبل أسبوع أن مسلحين سرقوا أسلاكًا بطول 600 متر من دائرة توزيع الحي الصناعي في تاجوراء شرق العاصمة طرابلس، واعتدوا أيضًا على خط الوقود الذي يغذي منطقة خلة فارس جنوب شرقي طرابلس.

وأردف: “حتى لو جرى تأمين حقول توليد الكهرباء، فماذا عن خطوط النقل التي تمتد عبر مساحات شاسعة، خصوصًا في المناطق المجاورة للمدن الكبيرة؟ الأكيد أن أزمة الكهرباء أمنية بالدرجة الأولى”.

الشاوش أوضح أن سبب لجوء شركة الكهرباء إلى برنامج طرح الأحمال للحفاظ على سلامة الشبكة واستقرارها على المدى البعيد.

