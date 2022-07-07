السفير الهولندي بليبيا: بلدي تؤيد بالكامل تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق

أكد سفير هولندا في ليبيا، دولف هوخيفونين، تأييد بلاده لتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق لتحقيق الاستقرار في ليبيا

وقال السفير الهولندي في تغريدة له عبر حسابه على “تويتر”، “عقدت مجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني / حقوق الإنسان ، وهي جزء من عملية برلين، جلسة عامة مع خبراء البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا”.

وأوضح أن “عمل بعثة تقصي الحقائق ضروري لتحقيق السلام والاستقرار المستدامين في ليبيا”. مردفًا أن “هولندا تؤيد بالكامل تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق”.