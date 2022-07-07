الحداد يصدر تعليماته بصرف مرتبات شهر  يونيو لكل منتسبي رئاسة أركان الرئاسي اليوم الخميس

رئاسة الأركان أفادت عبر مكتبها الإعلامي اليوم الخميس بأنه تم سحب الكشوفات الخاصة بمنتسبي رئاسة الأركان العامة والوحدات التابعة لها من داخل الإدارة المالية برئاسة الأركان العامة، بعد استلامهم كشوفات المرتبات عن شهر يونيو من الإدارة العامة للحسابات العسكرية أمس الأربعاء.

وذكرت رئاسة الأركان أنه وبجهود منتسبي الإدارة المالية برئاسة الأركان العامة، من مدير الإدارة، وضباط وضباط صف وموظفين، واستيفاء التوقيعات من قبل المراجع والمراقب الماليين تم انجاز العمل عند الساعة العاشرة مساءً وسيتم توزيع المرتبات اليوم الخميس.