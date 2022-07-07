تشغيل الوحدة الأولى بمحطة طبرق الاستعجالي للكهرباء

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عن انطلاق البدء التشغيلي للوحدة الأولى بمحطة طبرق الاستعجالي مساء اليوم الخميس، وإدخالها على الشبكة الكهربائية بعد الانتهاء من إجراء الاختبارات الأولية بقدرة إنتاجية تصل إلى 180 ميجاوات.

من جانب آخر وقّعت الشركة إتفاقية شراء طاقة بين الشركة العامة للكهرباء وشركة إي جي للطاقة البديلة لتنفيذ مشروع غدامس للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تصل إلى 200 ميجا وات، ووذلك في اطار سعى الشركة وجهاز الطاقات المتجددة لإدماج الطاقات المتجددة ضمن خطط زيادة الإنتاج وتوزيع مصادره.