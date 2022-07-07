بلدية بنغازي تعلن مواقع تجميع جلود الأضاحي

حددت بلدية بنغازي عددًا من المواقع لتجميع جلود الأضاحي؛ حفاظًا على البيئة والصحة العامة.

ونشرت البلدية عناوين تلك الأماكن على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الخميس، وهي: «حي المحيشي وحي شبنه: قرب مرمرة مول مفترق الرابش، مشروع بنينا – حي أرض زواوة: مفترق شارع سورية، مفترق سيدي اعبيد، قرب محطة الكهرباء وسوق الفحم، جزيرة سوق السيارات جهة اليمين – حي الليثي: قرب نادي سلطان – الهواري: قرب إدارة النهر الصناعي – حي بوهديمة: قرب محلات نادي بنغازي الجديدة – حي عمارات 602: قرب ساحة الشؤون الاجتماعية».

توفير صناديق كبيرة لجمع الجلود

وشملت أيضًا: «حي علي بن أبي طالب: قرب مفترق المساكن، خلف سوق زمزم، قرب مدرسة 10 مارس – طريق الساحل: قرب مول بودزيرة – حي الكويفية: سوق الكويفية القديم، مفترق الكويفية – حي سيدي خليفة: عند خزان المياه، مفترق الدقيق طريق بوهادي، مفترق محطة الكهرباء – حي بنينا: قرب ساحة النادي، طريق الساحل المؤدية إلى وسط المدينة».

ووزعت البلدية صناديق ذات الحجم الكبير على العديد من الأحياء السكنية الأخرى، وستتولى عملية التجميع بالتنسيق مع الشركة العامة لخدمات النظافة بنغازي، داعية المواطينن إلى التعاون، وعدم رمي الجلود في الساحات والطرقات والشوارع.