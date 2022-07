الختالي: سيتم مع أول أيام عيد الأضحى تخصيص نقاط كشف على اللحوم وتقديم المشورة البيطرية للمواطنين

ليبيا – قال رئيس لجنة إدارة المركز الوطني للصحة الحيوانية زكريا الختالي إن المركز وجه منسقي مكاتب الصحة الحيوانية بالبلديات للإشراف البيطري على أسواق بيع المواشي.

الختالي وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” الذراع الإعلامي لحزب العدالة والبناء أضاف: “سيتم مع أول أيام عيد الأضحى تخصيص نقاط كشف على اللحوم وتقديم المشورة البيطرية للمواطنين”.

ونوه إلى أن ميناء طرابلس البحري استقبل يوم الثلاثاء شحنة من المواشي تقدر بنحو 5 آلاف رأس من الأغنام، حيث تعتبر هذه الشحنة الوحيدة للأغنام التي دخلت للموانئ الليبية خلال هذه الفترة.

