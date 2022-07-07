العبدلي يبحث مع السفير الألماني سبل تطوير شبكة الكهرباء في ليبيا

بحث رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، وئام العبدلي، مع السفير الألماني، سبل التعاون في تطوير شبكة الكهرباء بليبيا.

وقال بيان صادر عن الشركة: “في إطار التعاون المشترك بين الشركة العامة للكهرباء والشركات الألمانية في مجال الطاقة الكهربائية التقى صباح اليوم الخميس رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، السفير الألماني لدى ليبيا بمقر الشركة بحضور عضو مجلس الإدارة المهندس عبد الحكيم الفرجاني”.

وأضاف البيان “تم خلال اللقاء مناقشة تسريع تشغيل مشروعي محطتي غرب طرابلس ومصراتة الاستعجاليين المنفذتين من قبل ائتلاف شركتي سيمينس الألمانية وأنكا التركية لدخولهما على الشبكة في أسرع وقت ممكن”.

وتابع “كما تم بحث إجراء الصيانات العاجلة والطارئة لبعض وحدات التوليد وتطوير الشبكة الكهربائية بليبيا، وعلى هامش الاجتماع بحث الجانبان إمكانية الاستفادة من خبرة الشركات الألمانية في مجال الطاقة الشمسية”.

بدوره أثنى رئيس مجلس الإدارة على الجهد والتعاون الكبير الذي تقدمه شركة سيمنس الألمانية بليبيا، من جهته أكد السفير الألماني على حث الشركات الألمانية لبذل المزيد من الجهد في تقديم الدعم اللازم للشركة العامة للكهرباء بليبيا.