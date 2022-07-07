صالح يبحث مع ممثلي 16 حزبا مستجدات تعديل مسودة الدستور

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح رؤساء وممثلي 16 حزباً سياسياً و مجلس خبراء برقة ورؤساء وممثلي عدد من مؤسسات المجتمع المدني

وبين المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أن اللقاء الذي جرى في مدينة القبة تناول تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا وما توصل إليه مجلس النواب حيال تعديل مسودة الدستور للاستفتاء عليه من قبل الشعب الليبي خلال إجتماعات القاهرة واجتماع “جنيف” الأخير

وعبر المشاركون في اللقاء عن إدانتهم لأعمال التخريب والنهب والحرق التي تعرض لها مقر مجلس النواب في مدينة طبرق، واستنكارهم لأي عمل يهدف للعبث بالممتلكات العامة والخاصة الأمر الذي تجرمه كافة القوانين والأعراف.

وأثنى الحاضرون على مجهودات مجلس النواب في هذا الصدد، كما طالبوا رئيس مجلس النواب باعتماد النظام الاتحادي في مسودة الدستور القادمة كحل ضامن للمحافظة على وحدة ليبيا من خلال تحقيق العدالة والمساواة بين كافة الليبيين في الأقاليم التاريخية الثلاثة لليبيا .