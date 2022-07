الدبيبة : إيفاد المرضى للخارج دون وجود تغطية مالية لهم وتركهم للابتزاز لن يستمر

ليبيا – عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة أمس الثلاثاء اجتماعًا لمتابعة ملف العلاج بالخارج والمشاكل التي يواجهها بهدف وضع خطة عاجلة لمعالجة عدد من السلبيات.

الدبيبة أكد خلال الاجتماع أن استمرار الوضع كما هو عليه أصبح أمرًا غير مقبول، وإيفاد المرضى دون معايير وفق رسائل من جهات مختلفة، وعدم وجود تغطية مالية لهم وتركهم أمام ابتزاز المصحات العلاجية بالخارج أمر لن يستمر.

وأصدر تعليماته بضرورة وضع معايير وشروط لمن يتم إيفادهم للعلاج وتشكيل لجان فرعية ومركزية للبت في مستحقي العلاج بالخارج وإعطاء الأولوية لمرضى الأورام.

وأصدر الدبيبة تعليماته أيضًا لوزارة الصحة بضرورة الاهتمام بمراكز الأورام المحلية وتوفير الأدوية اللازمة وبالكميات المناسبة.

كما تم الاتفاق على أن يتولى جهاز الطب العسكري وجهاز الطب والطوارئ متابعة أوضاع الجرحى من الجيش والقوات المساندة بعد حصرهم بشكل دقيق، وتحديد نوع ومدة العلاج واعتماد المستشفيات العسكرية بالاتفاق مع الملحقيات العسكرية لضمان خدمة جيدة لهم.

وضم الاجتماع كل من رمضان أبو جناح نائب رئيس الوزراء وزير الصحة المكلف، ومحمد الشهوبي وزير المالية، ووليد اللافي وزير الدولة للاتصال، وإبراهيم الرايس رئيس جهاز الطب العسكري، وأحمد مليطان مدير جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، وأبو بكر الجفال رئيس لجنة مراجعة ديون العلاج بالخارج عدد من الإدارات الفنية، ومندوب ومسؤولي لجان العلاج بالخارج، ومندوب عن جهاز الطب والطوارئ.

