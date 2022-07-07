الارصاد توضح طقس ليبيا خلال أيام عيد الأضحى المــبارك

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن الاحوال الجوية في ليبيا والوضع الجوي السائد والمتوقع خلال ايام عيد الاضحى المبارك بدءا من يوم السبت 09/ 07 / 2022م .

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تشهد طقس معتدل ومستقر على معظم مناطق ليبيا.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: ظهور بعض السحب من حين لأخر.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (27-30)مْ على المناطق الساحلية, ومابين (31-35)مْ على الدواخل.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد–مراده:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر على بعض المناطق الساحلية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على مرتفعات الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (26-30) مْ على المناطق الساحلية والجبل الأخضر, ومابين (32-35) مْ على الدواخل.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (37-41) مْ، وتسجل انخفاض بسيط يوم الغد.

الواحات- السرير- تازربو – الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36-40) مْ.