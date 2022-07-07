عقيل: أي عبط وهبل وسفه سياسي يمارسه «الكوني»؟

هاجم المحلل السياسي، عز الدين عقيل، النائب بالمجلس الرئاسي، موسى الكوني، بعد لقائه السفير الألماني وعرضه عقد مؤتمر دولي يجمع كل الفرقاء الليبيين لوضع حلا للانسداد السياسي في ليبيا.

وقال عقيل، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تعقيبا على لقاء النائب بالمجلس الرئاسي، موسى الكوني، بالسفير الألماني لدى ليبيا أمس: “إنه قمة العبط السياسي، الكوني يجتمع مع سفير ألمانيا ليطلعه على خطة الرئاسي لحل الانسداد السياسي”.

وأضاف “يدعوه للمساعدة بعقد مؤتمر دولي لوضع حلا للانسداد الحاصل وحسم الخلافات بين الفرقاء كافة، كيف يتأتى لهذين المتناقضين أن يجتمعا على لسان بني آدم واحد إلا إذا كان أمي سياسة؟”.

وتابع “يعني لو الحل بيديره مؤتمر دولي، معناها شن خطتكم اللي شرحتها للسفير يا دمنغل؟، أى هبل وأي عبط وأي سفه سياسي هذا؟”.

وكان نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، قد دعا أمس الثلاثاء، إلى مؤتمر دولي على غرار مؤتمري برلين، يجمع كافة الفرقاء لحسم الخلافات أو النقائض.

جاء ذلك خلال استقباله، سفير ألمانيا لدى ليبيا مِيخائيل أونماخت، الذي نقل رسالة دبلوماسية تؤكد «استمرار دعم بلاده للمجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار في ليبيا، والوصول إلى الانتخابات التي يتطلع لها الشعب»، وفق بيان للمجلس الرئاسي.

وشدد الكوني، خلال اللقاء، على ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بدعم جهود ألمانيا في هذا الاتجاه، والدعوة إلى مؤتمر دولي آخر يجمع كافة الفرقاء يُحسم فيه أمر الخلافات أو النقائض، وتعود فيه الكلمة لما من شأنه الاستجابة لانتظارات الشعب.

وأكد «التزام المجلس الرئاسي بتلبية تطلعات الليبيين، بإجراء الانتخابات وفق إطار دستوري، لانتخاب برلمان الشعب، ورئيس الشعب في أقرب وقت، باعتباره الطريق لإنهاء المراحل الانتقالية، وتحقيق الاستقرار المنتظر».