حكومة باشاغا ومجلس النواب يؤكدان حق المواطنين في التعبير عن آرائهم

أكد سالم الزادمة نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة فتحي باشاغا ورئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري على حق المواطنين في التعبير عن آرائهم ومطالبهم المشروعة بشكل سلمي.

وحذر الزادمة والمصري خلال لقائهما في مدينة بنغازي من الانجرار خلف المجموعة المندسة من المخربين وأصحاب الأجندات المشبوهة التي تحاول نشر الفوضى والخراب والعبث بممتلكات الشعب الليبي.

أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء عن استنكاره واستيائه بشأن الاعتداء الأخير الذي حدث على مقر مجلس النواب، وأي أعمال تخريب تطال الممتلكات العامة والخاصة للدولة الليبية التي يجرمها القانون، وتنشر الفوضى وعدم الاستقرار وتهدد السلم والأمن المجتمعي.