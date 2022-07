بالتمر: هناك شكوك حول الأسباب التي دعت الحراك الشبابي المنظم للمظاهرات لوقف نشاطه فجأة

ليبيا – قالت رئيسة مفوضية المجتمع المدني في ليبيا ابريكة بالتمر إن هناك تراجع كبير في التيار الشباب الذي بدأ الأسبوع الماضي، لافتة إلى أن هناك شكوكًا حول الأسباب التي دعت الحراك لوقف نشاطه فجأة، معربة عن اعتقادها باحتمالية دخول الجهة التي تقف وراء تلك التظاهرات في مفاوضات أو أن يكون تعرض أحد قادتها لضغوط أو غيرها.

بالتمر وفي تصريحات خاصة لقناة “الغد” رأت أن إجراء الانتخابات الرئاسية هي معضلة، وأن الأطراف السياسية المتصارعة لن ترضى بنتائج الانتخابات الرئاسية، سواء كان الرئيس من غرب البلاد أو شرقها، وهو ما برز في تصريحات كثيرة ومنها تصريحات بحمل السلاح، لافتة إلى أن الانتخابات الرئاسية كانت معوق أمام إجراء انتخابات تشريعية.

