«بن دله»: اللعب  أصبح على المكشوف ولزاماً على جميع الليبيين تحديد موقفهـم

أكد عز الإسلام بن دله، عضو مجلس السياسات بالحزب الديمقراطي، أن “سفراء الدول المتدخلة كانوا يراهنون على عدم قدرة الليبيين على الاتفاق”.

وقال «بن دله» في تصريح صحفي، إن “ما تم الاتفاق عليه بين الأغلبية في مجلسي النواب والأعلى للدولة سواء على صعيد السلطة التنفيذية أو القاعدة الدسـتورية قد أربك حسابات هؤلاء السفراء، واستشعروا قدرة الليبيين على الاتفاق ووضع حدا لارتهان القرار الوطني”.

ولفت “مؤخرا نرى السفراء يعملون على شيئين الأول هو إرباك المشهد ومحاولة الوصول بـه إلى طريق مسدود، والثاني محاولة فرض لجنة دولية لإدارة عائدات النفط”.

وأضاف «بن دله» “أصبح اللعب على المكشوف وأصبح لزاماً على جميع الليبيين تحديد موقفهـم مـن ذلك “.

وأوضح أنه “بالنسبة لمـن ألقى القـدر علـى عاتقهم مسؤولية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإنقاذ ليبيا فنقول لهـم إن السفراء أمامكـم والشعـب مـن خلفكـم ولــتختاروا فـي أي الصفوف أنتم واقفون”.