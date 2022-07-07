الكهرباء توقع اتفاقية شراء طاقة لتنفيذ مشروع غدامس للطاقة الشمسية

وقعت اليوم الخميس الشركة العامة للكهرباء مع شركة إي جي للطاقة البديلة اتفاقية شراء طاقة لتنفيذ مشروع غدامس للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تصل إلى 200 ميجا وات

وبينت الشركة العامة للكهرباء عبر مكتبها الإعلامي أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار سعى الشركة العامة للكهرباء وجهاز الطاقات المتجددة لإدماج الطاقات المتجددة ضمن خطط زيادة الإنتاج وتوزيع مصادره.

وفي سياق منفصل أعلنت الشركة العامة للكهرباء، انطلاق البدء التشغيلي للوحدة الأولى بمحطة طبرق الاستعجالي مساء اليوم الخميس، وإدخالها على الشبكة الكهربائية بعد الانتهاء من إجراء الاختبارات الأولية بقدرة إنتاجية تصل إلى 180 ميجاوات.