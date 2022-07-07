الكهرباء تبحث إدخال محطتي غرب طرابلس ومصراتة للشبكة في أسرع وقت ممكن

العنوان-طرابلس

بحث رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، وئام العبدلي، مع السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، اليوم الخميس، تسريع تشغيل مشروعي محطتي غرب طرابلس ومصراتة الاستعجاليين، لإدخالهما على الشبكة في أسرع وقت ممكن.

وينفذ المشروعان ائتلاف من شركتي سيمنس الألمانية وأنكا التركية كما تناول اللقاء إجراء الصيانات العاجلة والطارئة لبعض وحدات التوليد وتطوير الشبكة الكهربائية، وكذلك إمكانية الاستفادة من خبرة الشركات الألمانية في مجال الطاقة الشمسية.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن اللقاء حضره عضو مجلس الإدارة عبدالحكيم الفرجاني، وجاء في إطار التعاون المشترك بين الشركة العامة للكهرباء والشركات الألمانية في مجال الطاقة الكهربائية.

وأشاد العبدلي بالجهد والتعاون الكبير الذي تقدمه شركة سيمنس الألمانية؛ فيما أكد السفير الألماني أنه سيحث الشركات الألمانية لبذل المزيد من الجهد في تقديم الدعم اللازم للشركة العامة للكهرباء.