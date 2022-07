تركيا وإيطاليا تؤكدان رفضهما أي إجراءات أحادية يمكن أن تؤدي لعنف أو انقسامات أكبر في ليبيا

ليبيا – أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، التزامهما القوي بسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.

جاء ذلك في بيان مشترك بحسب ما نقلته قناة “ليبيا الأحرار” عقب القمة الحكومية الثالثة بين أنقرة وروما، التي عقدت في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية.

وشدد الطرفان على أهمية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة بأسرع ما يمكن، رافضين أي إجراءات أحادية يمكن أن تؤدي إلى عنف أو انقسامات أكبر في البلاد.

وردًا على سؤال حول وجهات نظر الرئيس أردوغان بشأن ليبيا، قال دراغي: إن الاستقرار والسلام في ليبيا هما من أولويات كل من إيطاليا وتركيا، وأن لدى البلدين منظور مشترك وأهداف واحدة. لافتًا إلى أنهم اتفقوا على أنه العمل لبذل كل ما في وسعهم لإعادة السلام والاستقرار إلى ليبيا.

