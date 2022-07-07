افتتحت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني مراسم تسليم دفعة من بطاقات (إيفاء) الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن 18.

وأكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لشؤون الفروع فرج مجاهد رئيس لجنة التسليم أنه تم خلال المرحلة الأولى التسليم لـ 46 فرعا بينها 26 فرعا من المنطقة الشرقية بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الشؤون الاجتماعية.

وبينت وزيرة الشؤون الاجتماعية أن هذه هي البداية ولن تتوقف عملية تسليم البطاقات حتى تصل إلى مستحقاتها من النساء والبنات في كل أنحاء البلاد .

وجرى تسليم رؤساء الفروع الحاضرين البطاقات المخصصة لهم وأوضح مدير عام المشروع بعض الأمور الفنية المتعلقة بكيفية تسليم واستخدام البطاقات بعدها أجاب على استفسارات الحضور بخصوص كيفية الاستلام وخدمة الرسائل القصيرة التي ستبدأ في الأيام القادمة.