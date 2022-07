ليبيا – قالت ممثلة ألمانيا بمجلس حقوق الإنسان إن المصالحة لا يمكن أن تنجح إذا تواصلت أعمال العنف وعدم تحقيق العدالة. ممثلة ألمانيا أكدت وفقًا لقناة “فبراير” على أنه يجب وقف كل أنواع الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها لتحقيق المصالحة الوطنية. يشار إلى أن بعثة تقصي الحقائق في ليبيا قدمت إحاطتها أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي.

The post ألمانيا: يجب وقف كل أنواع الانتهاكات في ليبيا ومحاسبة المسؤولين عنها لتحقيق المصالحة الوطنية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية