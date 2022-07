الشح: مبادرة الرئاسي عبارة عن تحرك سياسي أجوف دون نتيجة خاصة بعد هجمة عقيلة المرتدة

ليبيا – اعتبر المستشار السياسي السابق في مجلس الدولة الاستشاري أشرف الشح أن مبادرة المجلس الرئاسي تدل على أنه غير قادر على اتخاذ خطوات سياسية مركزة أكبر من شخوصه الذين يمثلون المركز؛ لأنه من الواضح أنه كانت هناك مقترحات ونصائح أعطيت للرئاسي باتخاذ خطوة فورًا بعد الهبة الشعبية التي شهدتها كل مدن ليبيا وفشل لقاء جنيف الذي قادته ستيفاني ويليامز بين خالد المشري وعقيلة صالح كآخر محاولة للخروج بأي وثيقة.

الشح قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد: إن ويليامز قالت بأن لقاء جنيف هو أخر محاولة، وعندما تستعمل كلمة آخر يجب أن تترتب عليها إجراءات لحالة تدارك الفشل، مشيرًا إلى أنه كان على الرئاسي أن يعلن حالة الطوارئ في البلاد، وأن يتخذ قرارًا لإجراء انتخابات ويفرض لها موعدًا ويعطل الأجسام الأخرى.

وتابع: “الخروج بالقول إننا سنقوم بمبادرة ونكلف عبد الله اللافي بالتواصل مع الأطراف ويتفاوض مع أطراف النزاع الذين لن يصلوا لشيء حتى بعد سنوات، بالتالي هي عبارة عن تحرك سياسي أجوف دون نتيجة، وخاصة بعد الهجمة المرتدة من عقيلة اليوم اتهم المنفي وأخيه بالهجوم على برلمانه في طبرق وحرق كرسيه، بالتالي أعتقد أن الرئاسي يفقد المبادرة والقدرة على فرض واقع سياسي جديد يخدم تطلعات الليبيين ويضيع الوقت والفرصة على الشعب الليبي وليس الشخوص”.

وأشار إلى أن الركائز التي في الخطة المنتظرة والأهداف التي يسعى لتحقيقها الليبيين لن تتحقق إلا بإجراء انتخابات ومغادرة مسببي الانقسام في المشهد الرئاسي.

كما أضاف: “من المفترض أن الرئاسي عندما يطرح مبادرة ليس لخلق أجواء توافقية بين الأجسام السياسية الحالية؛ لأنه مثبت وبالدليل القاطع أنها لا تريد انتخابات وتمطط وتناور للبقاء في السلطة حتى ينفجر عليهم الشعب، وهذا ما حصل، بالتالي تحرك الرئاسي مفروض أن يكون استجابة لتحركات الشعب”.

وشدد على أن الرئاسي لا يحتاج لدعم خارجي؛ لأن فرض الأمر الواقع لا يمكن معه أن يكون هناك أدوار للعرقلة دوليًا، والدول الغربية خاصة تعلم جيدًا أنه لم يعد يوجد هناك أدوار للعرقلة خاصة بعد ما وصفها بـ “هبة الجمعة” والوضع خطير وإبقاؤه على الحالة يفاقم الأوضاع ويخرج عن السيطرة، بالتالي عندما تتخذ سلطة كالرئاسي خطوة متقدمة لديها دعم شعبي وانعكاس لرغبات الناس ليس أمامها إلا دعمها أو السكوت؛ لأنهم لا يستطيعون رفضها ولا اتخاذ مواقف ضدها كون الخيارات الأخرى غير موجودة.

ورأى أن انتظار الرئاسي لدعم دولي ليتخذ خطوة هي “طامة” كبرى؛ لأنه لن يدعم فلكل دولة وجهة نظر ونقاشهم مع الدول أوضح لهم ذلك، بالتالي أن ينتظر الرئاسي أو أن يطلب محمد المنفي لقاء سفراء والاتصال بدول ليمهد لدعمهم قبل إطلاق مبادرته مضيعة للوقت واستنزاف الفرصة وإضاعة لها؛ لأن انتظار الدعم الخارجي خطوة ليست في محلها، خاصة قبل اتخاذه الخطوة التي تعبر وتعكس رغبات الشعب ومطالبهم.

الشح استطرد: “الرئاسي بخطوته وتلكؤه خسر فرصة كبيرة، يجب عليه أن يتدارك الخطوة ولا يمهد كثيرًا، هناك خطوات استباقية قام بها حتى عقيلة باتهامه للمنفي، لرفض أي مبادرة ومقترح، عملية انتظار أن تتشكل قاعدة سياسية تؤيد الخطوة هذا سيضيع الفرصة، الفرصة المتاحة استجابة لرغبات الناس في أنحاء الوطن ومطلبهم واضح، يريدون إنهاء المرحلة والوصول للانتخابات. أعتقد الكلام على أن الرئاسي مبادرته يجب أن يوافق عليها فلان، هذا كلام فارغ؛ لأنه سلطة سيادية وأن عبرت خطواته عن إرادة الناس سيدعم منهم في كل أنحاء ليبيا ولن تهزه التشويهات” .

وأكد على أن عملية التواصل والتوافق بين الأجسام السياسية الحالية لن تصل لتوافق؛ لأن رغبتهم هي الاستمرار في السلطة، بالتالي الرئاسي اليوم ما يهمه الشعب الليبي الذي قال كلمته ومن سيرفض مبادرته هم اليائسون من حب الشعب لهم ومن الاستمرار في العمل السياسي والقيادي في ليبيا، وهم غير مهمين ولا يجب انتظارهم.

