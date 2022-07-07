الشاوش: أزمة الكهرباء أمنية بالدرجة الأولى

استبعد المسؤول في قسم الوقاية بمحطة توليد الكهرباء في شرق طرابلس، عبد الفتاح الشاوس، أن تكون أزمة الانقطاع المتكرر في التيار الكهربائي بسبب وقف إمدادات الغاز، مؤكدا أنها تعود للانفلات الأمني الذي تشهده البلاد.

وقال الشاوش في تصريحات صحفية: “لم يعلن المسلحون الذين أوقفوا ضخ النفط والغاز إلى من يتبعون، لكننا نعلم أن ظاهرة سرقة أسلاك الكهرباء التي تحصل على طول خطوط الإمدادات ترتبط بجماعات مسلحة تتاجر بالنحاس الذي تحتويه الأسلاك”.

وأشار إلى أن “ظاهرة سرقة الأسلاك مستمرة، وقد أعلنت شركة الكهرباء قبل أسبوع أن مسلحين سرقوا أسلاكاً بطول 600 متر من دائرة توزيع الحي الصناعي في تاجوراء شرق العاصمة طرابلس، واعتدوا أيضاَ على خط الوقود الذي يغذي منطقة خلة فارس جنوب شرقي طرابلس”.

وأضاف الشاوش: “حتى لو جرى تأمين حقول توليد الكهرباء، فماذا عن خطوط النقل التي تمتد عبر مساحات شاسعة، خصوصاً في المناطق المجاورة للمدن الكبيرة؟ الأكيد أن أزمة الكهرباء أمنية بالدرجة الأولى”.