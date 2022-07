ليبيا – قال نائب نقابة الأطباء طارق شحيمة اليوم الأربعاء إن عدد المتوفين بعارض السكتة القلبية المفاجئة بلغ 14 حالة، أغلبها من أطباء التخدير.

شحيمة أشار في تصريح خاص لشبكة “لام” إلى أنه تم تشكيل لجنة مكونة من عدد من المختصين، للبدء في ترتيبات التحقيق في موضوع وفاة الأطباء المفاجئ داخل المستشفيات.

وأوضح أن النتائج لم يتم التمكن من حصرها حتى اللحظة، مضيفًا أن الأسباب تتطلب الاطلاع على تقرير الطبيب الشرعي بموافقة النائب العام.

ولفت إلى أن اللجنة المكلفة ستباشر اجتماعاتها بعد عيد الأضحى المبارك، بخصوص تجميع المعلومات التي كُلف بها كل عضو في اللجنة منذ البدء في التحقيق.

يذكر أن عددًا من الأطباء، وافتهم المنية بسبب عارض السكتة القلبية بشكل مفاجئ، في غضون شهر ونصف، من مختلف مناطق ليبيا، وبلغ عددهم نحو 14 حالة أغلبهم من أطباء التخدير.

The post نقابة الأطباء: تم تشكيل لجنة للتحقيق في مسألة وفاة أطباء التخدير المفاجئ داخل المستشفيات first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية