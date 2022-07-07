شركة الكهرباء توقع اتفاقية شراء طاقة لتنفيذ مشروع غدامس للطاقة الشمسية

وقعت الشركة العامة للكهرباء مع شركة إي جي للطاقة البديلة اليوم الخميس اتفاقية شراء طاقة لتنفيذ مشروع غدامس للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تصل إلى 200 ميجا وات.

وذكرت الشركة العامة للكهرباء عبر “فيسبوك” أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار سعى الشركة العامة للكهرباء وجهاز الطاقات المتجددة لإدماج الطاقات المتجددة ضمن خطط زيادة الإنتاج وتوزيع مصادره.

وفي سياق منفصل أعلنت الشركة العامة للكهرباء، انطلاق البدء التشغيلي للوحدة الأولى بمحطة طبرق الاستعجالي مساء اليوم الخميس، وإدخالها على الشبكة الكهربائية بعد الانتهاء من إجراء الاختبارات الأولية بقدرة إنتاجية تصل إلى 180 ميجاوات.