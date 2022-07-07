الدبيبة: أبارك لنادي المشوار الطويل فوزه بكأس السلة

قدم عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، التهنئة لنادي “أهلي بنغازي” على فوزه بالكأس الليبي لكرة السلة.

وقال الدبيبة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” أبارك لنادي المشوار الطويل فوزه بالكأس الليبي لكرة السلة”.

وتابع:” أهنئ جماهير الأهلى الوفية على هذه البطولة وبشائر الخير دائمًا من بنغازي الرائعة”.

وفاز أهلي بنغازي بكأس ليبيا لكرة السلة، أمس الأربعاء، بعد تغلبه في المباراة النهائية، على أهلي طرابلس حامل اللقب بنتيجة 62-56، على صالة المجمع الرياضي سليمان الضراط في بنغازي.