ميدل إيست مونيتور: اليونان تستعد لمواجهة بيرقدار المستخدمة في ليبيا

ليبيا- تطرق تقرير إخباري نشرته مجلة “ميدل إيست مونيتور” البريطانية لمساعٍ يونانية سرية للوقوف بوجه الأطماع التركية في أراضي الدول ومياهها ومنها ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمت المقتضب المتعلق بالشأن الليبي صحيفة المرصد، كشف عن استعانة اليونان بالقدرات التقنية الإسرائيلية بهدف إنشاء قبة دفاعية يونانية ضد أي هجمات محتملة تنفذها الطائرات التركية من دون طيار من طراز “بيرقدار” وغيره.

وأضاف التقرير: إن “بيرقدار” أثبتت أداءها بفاعلية لتعزز نفوذ تركيا في الدول بالتعاون مع أعوانها فيها ومنها ليبيا.

ترجمة المرصد – خاص

