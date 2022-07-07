الدريجة: لابد أن نكون دولة مصدرة للكهرباء إلى دول أوروبا

قال محسن الدريجة، رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار السابق، إن الشركة العامة للكهرباء توقع العقد الثاني لشراء الكهرباء النظيفة المولدة من الشمس ليصل إجمالي المتعاقد عليه 700 ميجا وات، كما جاء في وسائل الاعلام.

وأضاف الدريجة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” أن تكلفة إنتاج الكهرباء في ليبيا مرتفعة جداً، وكل كيلووات من الكهرباء المولدة من مصادر متجددة تخفض التكلفة”.

وتابع:” نتطلع لأن يكون 80% من الكهرباء التي نستخدمها خلال النهار من الطاقة الشمسية ومن الرياح، وأن ننعم بهواء أنقى ويتوفر لنا المزيد من النقد الأجنبي بتصدير كميات أكبر من النفط والغاز بدل حرقها لتوليد الكهرباء”.

واستطرد:” خلال السنوات القادمة علينا أن نكون دولة مصدرة للكهرباء لدول أوروبا”.

ولفت إلى أن الفرص أمامنا كبيرة ولكن علينا أن نهجر المحاصصة ومعاملة ليبيا على أنها “سقيطة” وجب تقاسمها، مؤكدا أن ليبيا هي قارب يحملنا جميعاً لا يمكن أن نتقاسمه لأننا جميعاً سنغرق أو جميعاً سنحيا”.