الإيقاع بإفريقي مطلوب في ككلة لارتكابه جرائم الخطف والإيذاء الجسيم

ليبيا- تمكن أعضاء التحري بمركز شرطة ككلة وبالتعاون مع مركز شرطة يفرن التابع لمديرية الأمن في الأخيرة من الإيقاع بمطلوب على ذمة قضايا إجرامية.

بيان صحفي صدر عن وزارة الداخلية بحكومة تصريف الأعمال طالعته صحيفة المرصد، أكد أن المطلوب من العمالة الإفريقية الوافدة.

وأضاف البيان: إن من تم الإيقاع به مطلوب بتهم الخطف والايذاء الجسيم. مشيرًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة.

