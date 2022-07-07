الناعم: الحرس البلدي غير مخول بمراقبة أسعار الأضاحي

أكد المتحدث باسم جهاز الحرس البلدي محمد الناعم، أن الجهاز غير مخول بمراقبة أسعار الأضاحي بموجب قانون 23 لسنة 2010, الذي حرر الاقتصاد الليبي حيث أصبح التاجر هو المسؤول.
وقال الناعم: قبيل هذا القانون كان الحرس البلدي يراقب أسعار الأضاحي بناء على تحديد الأسعار الذي يقوم به المركز الوطني للحوم والمواشي.
وأوضح أن دور الحرس البلدي الآن مقتصر على مراقبة الأسواق للتأكد من سلامة الأضاحي وذلك بالتعاون مع جهاز الإصحاح البيئي.
وأضاف: سنكون موجودين في محلات ذبح الأضاحي للتأكد من نظافتها وتوفر الشروط العامة فيها، ولكن لن نتدخل في مدى توفر الشروط لدى الأضحية، كونها ستذهب للمستهلك الشخصي وليس للسوق العامة.
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