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الناعم: الحرس البلدي غير مخول بمراقبة أسعار الأضاحي

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد المتحدث باسم جهاز ‎الحرس البلدي محمد ‎الناعم، أن الجهاز غير مخول بمراقبة أسعار الأضاحي بموجب قانون 23 لسنة 2010, الذي حرر الاقتصاد الليبي حيث أصبح التاجر هو المسؤول.

‎وقال الناعم: قبيل هذا القانون كان الحرس البلدي يراقب أسعار الأضاحي بناء على تحديد الأسعار الذي يقوم به المركز الوطني للحوم والمواشي.

‏وأوضح أن دور الحرس البلدي الآن مقتصر على مراقبة الأسواق للتأكد من سلامة الأضاحي وذلك بالتعاون مع جهاز الإصحاح البيئي.

‏وأضاف: سنكون موجودين في محلات ذبح الأضاحي للتأكد من نظافتها وتوفر الشروط العامة فيها، ولكن لن نتدخل في مدى توفر الشروط لدى الأضحية، كونها ستذهب للمستهلك الشخصي وليس للسوق العامة.

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أسعار الأضاحي ليبيا

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