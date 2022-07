المستشار صالح يبحث مع القطراني سير عمل الحكومة وعدد من الملفات الهامة

ليبيا – التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة الاربعاء بحضور رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري نائب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني، رفقة وزير الزراعة يونس بوحسن ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري.

المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق قال: إن اللقاء تناول سير عمل الحكومة وعدد من الملفات الهامة في مقدمتها تقديم الخدمات للمواطن وإيجاد حلول للأزمات والمشاكل التي يعانيها المواطن في حياته اليومية مثل أزمة انقطاع الكهرباء وتوفر السيولة النقدية بالمصارف وارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية والدواء.

