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الزايدي: الإخوان استخدموا الليبراليين ‏كـ”حمير ديناميت”

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

رأى رئيس حزب الحركة الوطنية مصطفى الزايدي أن قادة جماعة الإخوان المسلمين وتيار الإسلام السياسي في ليبيا استعملوا الليبراليين في ركوب أحداث فبراير 2011، عل حد تعبيره.

وقال الزايدي في تغريدة عبر “تويتر”: “‏يدّعي الليبراليون في ليبيا أنهم من حرّك أحداث فبراير 2011 وأن الإسلام السياسي سرقها منهم”.

وأضاف: “العكس صحيح فقادة الإخوان الصلابي والعرادي والغرياني وبلحاج والمقريف ومن في فلكهم هم من نفذ المؤامرة المخطط لها في دوائر الغرب، وفشل الليبراليون في ركوبها بعد أن استعملوا (كحمير ديناميت)” على حد وصفه.

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صحيفة الساعة 24

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