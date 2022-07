الأمين العام لاتحاد المغرب العربي: تردي الأوضاع في ليبيا يبعث على القلق الشديد

ليبيا – أكد الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الطيب البكوش أن تردي الأوضاع الآونة الأخيرة في ليبيا التي -ترأس الاتحاد المغاربي منذ 2007- يبعث على القلق الشديد.

البكوش وفي بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه أضاف: “كلما ساد الشعور بالقرب من الحل، جدت أحداث تعود بالوضع إلى الوراء، سياسيًا وأمنيًا واجتماعيًا، وكأنما ثمة أطراف من الداخل والخارج لا تريد الحل وتعمل على إجهاضه”.

وأردف البكوش: “إن الأحداث الخطيرة الجارية في ليبيا، تزيدنا اقتناعًا بجدوى المبادرة التي قمنا بها يوم 27 يونيو 2022، بمراسلة الدول المغاربية الخمس من أجل عقد خلوة مغاربية تناقش حلًا سياسيًا للمعضلة الليبية، بإشراف مغاربي صرف لما لهذه الأزمة من عواقب وخيمة على الشعب الليبي والشعوب المغاربية بأكملها”.

وأعرب عن أمله بأن يكون الحل السياسي متوجًا بتنظيم انتخابات شفافة توحد الشعب الليبي وسلطته السياسية والأمنية، بإشراف وضمان مغاربيين يفرضه التاريخُ والموروثُ الثقافي المشتركان.

البكوش ختم بيانه: “الأمانة العامة على أتم الاستعداد لإنجاح هذه المبادرة التي نأمل أن تُعجل الدول المغاربية بتفعيل مقترحنا في شأنها حقنا للدماء واستبعادًا لشبح مزيد تعميق الأزمات وانسداد الآفاق”.

