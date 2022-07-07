شاهد في «وسط الخبر»: «الاتحاد المغاربي» يحاول الوساطة في ليبيا.. فهل ثمة إمكانية؟

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، الخميس، الضوء على محاولة اتحاد المغرب العربي الوساطة في ليبيا، بعدما أعلن الأمين العام، الطيب البكوش، دعوة الدول الخمس المعنية بالتكتل، لعقد اجتماع مغاربي لحل الأزمة الليبية.

واعتبر الاتحاد في بيان أن «الوضع تردى في الفترة الأخيرة بشكل يبعث على القلق الشديد»، في إشارة إلى الانسداد السياسي، متحدثا أيضا عن وجود «أطراف من الداخل والخارج لا تريد الحل وتعمل على إجهاضه»، وهي التصريحات التي تثير عديد التساؤلات بشأن قدرة الاتحاد على لعب دور فاعل لإيجاد مقاربات لحل الأزمة من عدمه؟

– البكوش يدعو دول «الاتحاد المغاربي» لعقد اجتماع عاجل بشأن ليبيا

ورغم حالة عدم التوافق في الرؤى بين دول التكتل إزاء الملف الليبي، فإن التفكير في لعب دور الوساطة في هذه الأثناء باعتبار أن الأحداث في ليبيا تلقي بظلالها على دول المنطقة، يجعل ثمة تباينا في الرؤى حول النتائج المرجوة في حال تدخل التكتل بالفعل، وفق أحاديث كل من الدبلوماسية السابقة صالحة إشتيوي، ومدير مجلة شؤون ليبية نديم خشانة، والباحث في العلاقات الدولية والصحفي ناصر الدعيسي.

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