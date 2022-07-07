المنفي يشدد على إنهاء المراحل الانتقالية بالذهاب إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية

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شدد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي على ضرورة إنهاء المراحل الانتقالية، بالذهاب إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة.

ودعا المنفي خلال لقائه أعضاء تنسيقية مترشحي نواب 2022 إلى أهمية تظافر كل الجهود لحل الأزمة السياسية الراهنة.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي، استمرار عمل المجلس لتقريب وجهات النظر بين أطراف العملية السياسية.

واستعرض المنفي في اللقاء سُبل دفع العملية السياسية، من خلال التأكيد على إجراء الاستحقاقات الانتخابية، وفق إطار قانوني تتفق عليه كل الأطراف، وذلك تلبيةً لمطالب أبناء الشعب الليبي.

وناقش رئيس المجلس الرئاسي، مع أعضاء تنسيقية مترشحي نواب 2022 مستجدات العملية السياسية، وجهود المجلس الرئاسي لدعم الاستقرار في البلاد.