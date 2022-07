الناعم يعلن عن تفاصيل خطة الحرس البلدي لتتبع الأسواق والسلخانات خلال أيام عيد الأضحى

ليبيا – أعلن محمد الناعم الناطق باسم جهاز الحرس البلدي عن إطلاق خطة عمل تتمثل في تسيير دوريات لتتبع الأسواق والسلخانات خلال أيام عيد الأضحى المبارك، والعمل على ضـرورة تـوافـر الشـروط الصحية اللازمة ابتداء من نظافة المكان ومصادر المياه.

الناعم وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” الذراع الإعلامي لحزب العدالة والبناء، أكد ضـرورة وجـود طبيب بيطـري بكـافـة السلخانات والجزارين، ومتابعة طريقة حفظ النفايات والتخلص منها بالطـريـقـة الصحيحة وفي أماكنها المخصصة؛ تفاديًا لأن تصبـح بؤرة لتجمع الآفات وانتشار الأمراض.

