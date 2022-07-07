العقوري يدعو لتحرك دول الجوار والاتحاد الأوروبي لمحاربة تهريب البشر في ليبيا

عبدالله الزائدي ــ بوابة إفريقيا الإخبارية |

07 July, 2022

عبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب السيد يوسف العقوري، عن بالغ أسفه وحزنه من التقارير الواردة حول تزايد حالات الغرق أمام السواحل الليبية من قبل مهاجرين يحاولون عبور البحر للوصول لجنوب أوروبا.

واثنى العقوري على جهود حرس السواحل الليبي وعمليات الإنقاذ التي يقوم بها لانقاذ العالقين في البحر رغم قلة الإمكانيات بالنسبة لحجم الكارثة الانسانية.

ودعى العقوري حرس السواحل لبذل المزيد من الجهود الممكنة للاستجابة لجميع نداءات الاستغاثة، مقدماً شكره لجميع المؤسسات المحلية والمنظمات الدولية التي تقدم العون لتلك الفئة الضعيفة، معتبرا أن ذلك واجب أخلاقي وإنساني.

ولفت العقوري إلى ضرورة التحقق من كل المعلومات التي يتم نشرها حول حالات وملابسات الغرق.

واضاف أن عصابات تهريب البشر تستغل الظروف الصعبة للمهاجرين و تتكسب من معاناتهم، وأن هؤلاء المهاجرين دفعت بهم الأزمات الاقتصادية والأمنية التي تمر بها المنطقة دفعت للخروج من بلدانهم للبحث عن فرص حياة أفضل.

ودعا العقوري الى ضرورة التحرك المشترك مع دول الجوار والاتحاد الأوروبي لتعزيز الأمن في الحدود الليبية ومحاربة شبكات تهريب البشر وتعزيز قدرات الأجهزة الليبية في مجال البحث والإنقاذ، وأيضا وضع خطط عاجلة لمساعدة البلدان الأكثر تأثراً بالأزمات العالمية.