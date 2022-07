العرفي: مبادرة المنفي مخطط لها وتسببت في التعدي على مقر مجلس النواب

ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي إن مبادرة رئيس المجلس الرئاسي مخطط لها وتسببت في التعدي على مقر مجلس النواب في طبرق ولا يحق له تقديم مبادرات ولا وضع قاعدة دستورية للانتخابات.

العرفي وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” الذراع الإعلامي لحزب العدالة والبناء أوضح أن مبادرة سيف الإسلام لا تقدم ولا تؤخر وأنه لا أحد يريد الانسحاب من سباق الرئاسة لا خليفة حفتر ولا سيف القذافي.

وبيّن العرفي أنه إذا تم الاتفاق بين الأطراف الفاعلة على الأرض وتمكين الحكومة المكلفة من مجلس النواب من ممارسة مهامها فذلك السبيل الوحيد للمضي نحو انتخابات برلمانية ورئاسية مطلع العام القادم.

كما أكد عقد جلسة لمجلس النواب في طبرق بعد عيد الأضحى سيتم خلالها إقرار قانون توحيد المرتبات والنظر في أصحاب المحافظ الاستثمارية بحسب ما أبلغهم به رئيس المجلس.

وتعليقاً على مطالب المتظاهرين،قال العرفي إن مطالب الاحتجاجات الشعبية مشروعة ولكنها ليست عند مجلس النواب بل عند الحكومة والخلل فيها فهي لم تقدّم الخدمات وبها الكثير من الفاسدين وليس في الجسم التشريعي، بحسب تعبيره.

وحول الاحتجاجات المطالبة برحيل كافة الأجسام السياسية، أكد العرفي وجود قوانين للانتخابات يجب المضي قدما في تنفيذها وقد صدرت من قبل الجهة التشريعية حتى وإن كانت معيبة كما يرها البعض ويمكن إنجاز الانتخابات بهذه القوانين لأجسام تشريعية وتنفيذية جديدة.

