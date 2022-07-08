«إسماعيل»: استحدثنا وطورنا محطات كهربائية بطرابلس ومصراتة لزيادة الإنتاج

قال مدير الشركة العامة للكهرباء، محمد إسماعيل- المعين من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة- إن محطة غرب طرابلس ستبدأ خلال أيام عيد الأضحى وستصل في نهاية أغسطس إلى قدرتها الإنتاجية القصوى بنحو 670 ميجاوات.

وأضاف إسماعيل، في تصريحات متلفزة، إن محطة مصراتة الاستعجالية ستبدأ في الـ23 من الشهر الجاري والتجارب التشغيلية للوحدة الأولى بالمحطة ستبدأ بعد أسبوع.

ولفت إسماعيل، إلى أن إدارة الشركة استحدثت محطتين استعجاليتين غرب طرابلس وبمصراتة بقدرة إنتاجية تصل إلى 1320 ميجاوات