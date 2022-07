بالصور | الحداد يمنح نوط التدريب من الطبقة الأولى لآمر القاعدة التركية في معيتيقة

ليبيا – قام رئيس الأركان العامة التابعة للمجلس الرئاسي الفريق محمد الحداد أمس الأول بتسليم آمر القاعدة التركية بمطار معيتيقة التدريب التركية في ليبيا نوط التدريب من الطبقة الأولى، وضابطي اتصال البعثة برئاسة الأركان العامة والقوات البحرية، نوط التدريب من الطبقة الثانية.

وبحسب المكتب الإعلامي لرئاسة الأركان، يأتي تسليم نوط التدريب كنتيجة للجهد المميّز في تدريب وتأهيل ما سمي بـ”الجيش الليبي”، بناءً على أسس التعاون المشترك بين البلدين في مجال التدريب، للوصول إلى مستوى عالٍ من الكفاءة والأداء.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن منح النوط يأتي تنفيذًا لقرار وزير الدفاع رقم 277 لعام 2022 بتاريخ 19 يونيو 2022 بشأن منح أنواط عسكرية.

هذا وحضر مراسم التكريم كلًا من مدير مكتب وزير الدفاع، ورئيس أركان القوات البرية، ورئيس أركان القوات البحرية، ورئيس هيئة العمليات، ورئيس هيئة التنظيم والإدارة، ومدير إدارة التدريب، ومدير إدارة الشؤون الأمنية برئاسة الأركان العامة.

