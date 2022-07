البيضاء | ضبط شاحنات محملة بمنتجات غذائية غير صالحة للإستهلاك البشري

ليبيا – تمكن مفتشي مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع البيضاء من ضبط شاحنات محملة بمنتجات غذائية مهربة لنقلها إلى المنطقة الغربية.

مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، أفاد عبر مكتبه الإعلامي بضبط 3 شاحنات أندومي وشاحنة غير مبرده بالمقطورة مايونيز وكاتشب بدون إجراءات جمركية، مهربة دخلت عبر منفذ امساعد الحدودي.

وأشار المكتب إلى أن عملية الضبط تمت برفقة الحرس البلدي والجهات الأمنية بإحدى النقاط الأمنية الساحلية العابرة للسيارة.

وأكد المركز إحالة سائقي الشاحنات للجهات القضائية للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات اللازمة بإعدام كامل الكميات بعد ثبوت عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري.

