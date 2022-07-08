شخص يقتل عمه وزوجته وابنتهما في غريان والمديرية تؤكد ضبط الجاني

العنوان – غريان

كشفت مديرية أمن غريان عن ملابسات جريمة قتل ارتكبها شخص بحق عمه وزوجة عمه وابنة عمه مساء الأربعاء بمنطقة أولاد بن يعقوب.

وأكدت مديرية أمن غريان، أن مكتب التحقيقات بقسم البحث الجنائي غريان قد باشر إجراءات التحقيق بالواقعة.

وأشارت المديرية إلى أنه تم ضبط الجاني و يدعى ( س . ص . ح ) والانتقال به إلى مسرح الجريمة رفقة النيابة العامة ،

وأفادت مديرية أمن غريان أن التحقيقات مستمرة من قبل مكتب التحقيق بالقسم وستحال كامل إجراءات التحقيق والمتهم الموقوف إلى النيابة العامة فور استكمال الإجراءات.