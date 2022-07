ليبيا – قال عضو اللجنة العليا للكلى بوزارة الصحة الدكتور المبروك حيدر إنه تم فتح الاعتمادات لمجموعة الشركات التي تورد في المشغلات، واللجنة أحالت تقارير النواقص ومستلزمات غسيل الكلى لوزارة الصحة منذ أكتوبر 2021. حيدر أشار في تصريح لشبكة “لام” إلى أن تسلسل الإجراءات من الإمداد الطبي لديوان المحاسبة وصولًا للمصرف المركزي ساهم في تأخر وصول المشغلات والأدوية. ولفت إلى أن هناك نقص في الأدوية المصاحبة وأدوية زرع الكلى وحتى الآن لم تفتح الاعتمادات لتوريد هذه الأدوية، مبينًا أن إجراء توريد الأدوية المصاحبة وأدوية الزرع متوقف في مصرف ليبيا المركزي حتى الآن. وبيّن أن بعض مرضى الكلى يشتري هذه الأدوية على حسابه الشخصي، مضيفًا: “نقلنا معناة هؤلاء المرضى في عدة محافل ومناسبات ودائمًا ما نستمع لوعود دون تنفيذ ومع التكرار والضغوطات هناك بداية انفراجة لهذه الأزمة”. وفي الختام قال: “رفعنا حصة المريض من احتياطي الأدوية خلال 2022 من 12 جلسة لــ 15 جلسة. قمنا بزيارات ميدانية لجميع مناطق ليبيا”.

The post اللجنة العليا للكلى: نعاني من نقص في الأدوية المصاحبة وأدوية زرع الكلى first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية