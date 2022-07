ليبيا – أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الخميس عن البدء التشغيلي للوحدة الأولى بمشروع محطة طبرق الاستعجالي.

الشركة أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أنه سيتم إدخال الوحدة الأولى على الشبكة الكهربائية بعد الانتهاء من إجراء الاختبارات الأولية بقدرة إنتاجية تصل إلى 180 ميجاوات.

