المنفي: إجراء الانتخابات يحتاج إطار قانوني يتفق عليه الجميع

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، خلال لقائه، اليوم الخميس بديوان المجلس بطرابلس، أعضاء تنسيقية مترشحي نواب 2022، مستجدات العملية السياسية، وجهود المجلس الرئاسي لدعم الاستقرار في البلاد.

واستعرض اللقاء سُبل دفع العملية السياسية، من خلال التأكيد على إجراء الاستحقاقات الانتخابية، وفق إطار قانوني تتفق عليه كل الأطراف، وذلك تلبيةً لمطالب أبناء الشعب الليبي.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي، على أهمية تظافر كل الجهود لحل الأزمة السياسية الراهنة، والعمل على إنهاء المراحل الانتقالية، بالذهاب إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة، مشيراً إلى استمرار عمل المجلس لتقريب وجهات النظر بين أطراف العملية السياسية.