الدبيبة والكبير يناقشان تقارير الإفصاح والشفافية الصادرة عن المركزي والمالية

العنوان – طرابلس

ناقش رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير تقارير الإفصاح والشفافية الصادرة عن المركزي ووزارة المالية.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره ،رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ووزير المالية المكلف محمد الشهوبي الاتفاق على ضرورة زيادة التفصيل في البيانات، خاصة في المُحال لمراقبات الخدمات المالية بالمناطق.

وبحث الاجتماع الإجراءات المتخذَة من الحكومة بشأن إقفال النفط وآثاره على عمل محطات الكهرباء، وضرورة وضع خطوات رادعة تجاهه.

وتطرق أيضًا إلى ملف العلاج بالداخل والخارج، والخطوات الواجب تفعيلها وفق اجتماعات رئيس الوزراء وديوان المحاسبة في هذا الملف، وضرورة توفر الأدوية التي تساهم في دعم العلاج بالداخل.