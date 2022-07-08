شمام: فبراير ليست مؤامرة ومن يتصدرون المشهد لصوص وأفاقين

اعتبر محمود شمام، عضو المجلس الانتقالي السابق، أن من يتصدرون المشهد السياسي حالياً مجموعة من اللصوص والأفاقين، وفق وصفه.

كتب قائلًا على فيسبوك: “أفاقين ولصوص وبصاصة وبقايا لجان ثورية وقبعات صفراء ومخبرين هم من يتصدرون المشهد، ويتعاركون على السلطة حتى بعد أن تقاسموا مغانمها، ينشرون الآن غسيلهم القذر ويتبادلون الاتهامات ويغرقون منصات التواصل الاجتماعي بفضائحهم” وفق تعبيره.

وتابع قائلًا: “مجالس وادارات واحزاب ومنظمات هي واجهات لدكتتاتورريات تنفض غبار الخوف والسرية وتستعد للانقضاض على ما تبقى من الوطن. ليس فبراير هي المؤامرة بل من هزموا من شعبنا وخرجوا الآن من جحورهم” على حد تعبيره.