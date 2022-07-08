الرئاسة التركية: الرئيس الإسرائيلي هنأ أردوغان بعيد الأضحى

هنأ الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ نظيره التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة عيد الأضحى.

جاء ذلك في اتصال هاتفي، الخميس، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

وأشار البيان إلى أن الرئيسين بحثا خلال الاتصال العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية.

وتمنى أردوغان أن تعود أيام العيد المبارك بالأمن والسلام على البلدين والمنطقة والعالم بأسره، بحسب البيان.

واتفق الرئيسان على دفع العلاقات الثنائية إلى مرحلة متقدمة عبر اتخاذ خطوات ملموسة من خلال أجندة إيجابية وعلى أساس مراعاة الأمور ذات الحساسية بالنسبة للجانبين.